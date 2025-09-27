Nhìn tranh đoán ngay thành ngữ quen thuộc

Thành ngữ ám chỉ việc hai người đấu đá nhau vì lợi ích cá nhân nhưng người thứ ba, người ngoài cuộc lại hưởng lợi.

Đây rồi, một màn đố "đỉnh của chóp" khiến ai nhìn cũng phải bật cười! Trong ảnh, bác nông dân hiền hậu đang tung tăng bắt cá, thì gặp ngay một chú cò trắng tinh khôi. Nhưng éo le thay, cò thì tha lươn, mà bác lại chẳng buông. Kết quả? Một bên không nhả, một bên không thả, tạo nên tình cảnh giằng co như một vở hài kịch ngoài đồng ruộng.

Cảnh tượng vừa đời thường vừa "ngập muối", khiến ai nhìn cũng bật cười vì sự ngang ngạnh của cả cò lẫn người. Đố vui mà gợi nhớ bao câu chuyện dân gian, vừa mang tính giải trí, vừa khiến ta "động não" đoán ngay thành ngữ quen thuộc. Bạn thử nghĩ xem, trong đời, có bao lần ta rơi vào cảnh giống như bác nông dân và chú cò kia – kẻ giữ chặt, người không buông? Chính là sự thông minh, dí dỏm của dân gian gói ghém vào câu chữ, nay lại tái hiện qua bức tranh này.

Thế thì, thành ngữ nào đang "ẩn náu" trong bức ảnh vui nhộn này đây?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà