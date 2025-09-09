Nhìn hình đoán ngay câu thành ngữ trong 5 giây

Thành ngữ dùng để chỉ sự dối trá hoặc cảm xúc giả tạo, đó là những hành vi của kẻ giả nhân giả nghĩa.

Một chú cá sấu to lớn nằm dài bên bờ đất nứt nẻ, thế nhưng lại... rơi nước mắt lã chã. Hình ảnh tưởng chừng nghịch lý ấy lại chính là gợi ý thú vị trong trò chơi "Đuổi hình bắt chữ".

Thoạt đầu, ai cũng ngạc nhiên: cá sấu thì làm gì có chuyện khóc? Nhưng rồi người ta chợt nhớ ngay đến một thành ngữ quen thuộc trong tiếng Việt. Đó là cụm từ dùng để chỉ những giọt nước mắt giả tạo, biểu hiện của sự thương xót không thật lòng.

Cách thể hiện của bức ảnh vừa trực quan vừa hài hước, khiến người xem dễ dàng liên tưởng đến ý nghĩa ẩn dụ đằng sau. Giọt nước mắt long lanh kia thực ra chẳng hề mang theo cảm xúc, chỉ như một màn kịch để đánh lừa người khác.

>> Câu thành ngữ chỉ sự đơn độc này là gì?

Với bức ảnh chú cá sấu khóc, người ta vừa bật cười, vừa gật gù nhận ra: à, hóa ra đây chính là cách trực quan nhất để minh họa một thành ngữ xưa. Một trò chơi nhỏ, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên rộn rã và nhẹ nhàng.

>> Xem đáp án

Mộc Trà