Nhìn cảnh này, bạn nhớ ngay câu thành ngữ nào?

Thành ngữ nghĩa là chỉ huy, điều khiển quân đội trong chiến đấu.

Nếu bạn nghĩ rằng những trận chiến xưa kia chỉ có máu lửa và tiếng gươm giáo, thì bức ảnh này sẽ cho bạn thấy một "phiên bản dễ thương" hơn nhiều. Thay vì tướng lĩnh hét to "Xung phong!", ở đây anh ta lại bị điều khiển như một... con rối trên sân khấu. Đúng vậy, cả binh đoàn hùng hậu, kẻ cưỡi ngựa, người cầm giáo, tất cả đều nằm gọn trong bàn tay của một "đạo diễn ngầm".

Cảnh tượng này vừa oai hùng vừa buồn cười, vì quân sĩ trông như đang đánh trận nhưng lại chẳng biết mình chỉ là nhân vật phụ trong một vở kịch rối. Thành ngữ nào đang ẩn giấu sau bức hình này? Là lời mô tả sự khéo léo trong kiểm soát hay ám chỉ chuyện bị người khác "giật dây"? Đảm bảo bạn sẽ bật cười khi nghĩ ra, bởi thành ngữ này quá quen thuộc trong đời sống hàng ngày rồi! Một khi đã đoán đúng, bạn sẽ thấy hình ảnh "binh lính - rối gỗ - bàn tay khổng lồ" chính là minh họa chuẩn không cần chỉnh.

Còn bây giờ, hãy thử vận dụng khả năng "soi chữ đoán nghĩa" của bạn xem, liệu bạn có giải mã được thành ngữ này không?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà