Nhìn 1 giây là biết ngay đây là thành ngữ nào?

Thành ngữ chỉ việc những kẻ gian xảo, ranh mãnh, nhiều mánh khóe lại gặp phải những người cao tay, không dễ bị lừa, có thể trừng trị kẻ gian.

Ơ kìa! Có ai đó vừa đột nhập vào nhà... mà lại gặp ngay "bà chủ nhà" đang bưng tách trà thế kia! Một bên là tên trộm mặt mũi căng như dây đàn, tay lăm lăm cái búa; bên kia là cụ bà bình tĩnh đến mức... có thể mời luôn tách trà chăng? Tình huống trớ trêu này nhìn tưởng phim hành động, nhưng thật ra lại là một câu thành ngữ cực kỳ quen thuộc mà ai cũng biết!

Câu thành ngữ này nói về những người không hề biết sợ, đối diện nguy hiểm mà vẫn... giữ thần thái "tỉnh như sáo". Chắc chắn khi nghe đáp án, bạn sẽ phải "vỗ đùi cái đét" vì hóa ra nó dễ mà lại không ngờ đến! Liệu bạn có đủ nhạy bén để "bóc mẽ" câu thành ngữ được giấu khéo trong bức ảnh này không?

Nhìn kỹ lại nhé, có thể người bạn nghĩ đáng sợ nhất lại không phải là kẻ nguy hiểm nhất đâu! Một gợi ý nho nhỏ: câu này thường được dùng để nói về... những tình huống oái oăm mà người yếu thế lại khiến người mạnh hơn phải run.

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà