Nhiều người không biết câu tục ngữ này, còn bạn?

Câu tục ngữ là kinh nghiệm dân gian đúc kết thời điểm tốt nhất để trồng các loại cây.

Nhìn qua thì tưởng chỉ là hai chậu cây "chăm chỉ lớn lên", nhưng soi kỹ lại thấy có gì đó sai sai.

Một bên là tháng Giêng, cây tre vươn thẳng, xanh mướt đầy sức sống. Bên còn lại là tháng Sáu, cây hồ tiêu cũng chẳng kém cạnh, leo cao, ra dáng "có tương lai". Cả hai đều được nâng niu, chăm sóc kỹ càng như nhau, nhìn thôi cũng thấy yêu đời liền.

Nhưng khoan... hai mốc thời gian này ghép lại nghe quen quen đúng không? Có vẻ như đây không chỉ là chuyện trồng cây, mà là một "ẩn dụ nhẹ" về cuộc sống. Kiểu như nhắc khéo: làm gì thì cũng phải đúng thời điểm, đúng mùa vụ. Chứ trồng sai thời, dù chăm kỹ cỡ nào thì cũng hơi... "toang".

Bức ảnh này đúng chuẩn đố vui cuối ngày: nhẹ đầu, dễ thương mà vẫn khiến não phải hoạt động xíu xiu. Thôi thì thử đoán xem, câu tục ngữ nào đang "ẩn mình" sau hai chậu cây này nhé!

>> Đáp án

Mộc Trà