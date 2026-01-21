Nhiều người đoán sai câu tục ngữ này, còn bạn?

Tục ngữ đề cao hai thứ cần thiết nhất trong cuộc sống con người, đó là: gạo - thứ để ăn và áo - thứ để mặc.

Thoạt nhìn bức ảnh này, bạn sẽ thấy ngay một combo rất đời: bát cơm nóng nghi ngút khói, chiếc áo gọn gàng và vài tờ tiền xanh mướt. Nhìn thì tưởng quảng cáo đời sống tối giản, nhưng thực ra đây lại là một câu đố tục ngữ cực quen tai với người Việt. Mỗi chi tiết trong ảnh đều "có vai có vế", không thừa cũng chẳng thiếu.

Bát cơm đại diện cho cái ăn, chiếc áo tượng trưng cho cái mặc, còn tiền thì khỏi nói - thiếu là thấy đời liền khó thở. Câu đố này không đánh đố trí não kiểu hại não, mà thiên về sự liên tưởng rất đời, rất thật. Ai từng trải qua cảnh "no cái bụng rồi mới tính chuyện khác" chắc sẽ mỉm cười ngay.

Nhẹ nhàng, hài hước, mà ẩn sau đó là một bài học sống xưa như trái đất nhưng lúc nào cũng đúng. Giờ thì câu hỏi đặt ra là: tục ngữ nào đang được "kể chuyện" qua bức hình này?

>> Xem đáp án

Mộc Trà