Người tinh tế sẽ biết ngay thành ngữ này

Thành ngữ khuyên chúng ta cần tự nhận thức về thân phận, khả năng, hoàn cảnh của bản thân để ứng xử với mọi người thật khôn khéo, thích hợp.

Bức ảnh mở ra một khung cảnh rất dịu: một cô gái trẻ nhẹ nhàng bế chú khỉ con, ánh mắt hiền lành như phim điện ảnh. Nhưng khoan vội "tan chảy", vì nhân vật chính thật sự lại nằm ở tấm bảng nhỏ xíu trên tay chú khỉ, với đúng một chữ: 'phận'. Nhìn thì đáng yêu đó, mà nghĩ kỹ lại thấy hơi... chạnh lòng nhẹ.

Cô gái xinh đẹp, chú khỉ ngơ ngác, còn "phận" thì được nâng niu như một điều khó nói thành lời. Bức hình tạo cảm giác vừa êm ái, vừa hài hước theo kiểu cười xong là ngẫm. Nó giống hệt những khoảnh khắc trong đời: có những thứ không biết trách ai, chỉ biết ôm lấy và chấp nhận.

Câu hỏi đặt ra là: thành ngữ nào đang được "giấu khéo" trong hình ảnh dịu dàng mà thâm thúy này? Đáp án không hề khó, chỉ là đọc xong có thể bạn sẽ gật gù: "Ờ, đúng là đời...".

Mộc Trà