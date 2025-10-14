Người IQ cao mới đoán đúng câu thành ngữ này

Thành ngữ nghĩa là chia rẽ, phá vỡ sự đoàn kết, tình cảm của những người trong cùng một cộng đồng.

Hai chú trâu trong ảnh trông tưởng bình thường mà... không hề bình thường chút nào! Một bên ôm guitar, một bên kè kè cây đàn nguyệt, mà giữa hai "nghệ sĩ đồng quê" lại là một khe nứt sâu hoắm như ranh giới giữa hai bên.

Vậy theo bạn, bức hình hai chú trâu "bên bờ vực nghệ thuật" này đang ẩn chứa thành ngữ nào?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà