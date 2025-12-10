Người IQ cao đoán ngay ra thành ngữ này, còn bạn?

Thành ngữ nghĩa là huyền hoặc, bỏ cái thực tế để chạy theo cái viển vông, phi thực tế.

Nhìn vào bức ảnh này, ai cũng sẽ thấy một màn "câu cá phiên bản drama" khi anh chàng ngư dân bỏ luôn mồi câu xịn để lao thẳng vào... con cá xuất hiện như hologram. Đúng kiểu Gen Z chơi hệ trực giác: thấy gì hợp vibe là quăng mình theo liền!

Chiếc mồi thì bị gạch đỏ, con cá thì được xanh lá, mà ảnh lại hỏi thành ngữ - thế là não mình phải bật sang chế độ "suy luận có tâm, đoán vui có tầm". Bức hình nhìn tưởng đơn giản mà lại gợi ra cả tá tình huống: bỏ cái không cần, chọn cái đúng gu; không ham mồi giả, quyết theo mục tiêu thật.

Cảm giác như cuộc đời đang nhắn nhủ: đôi khi muốn bắt được thứ mình muốn, phải dám buông vài thứ lung linh nhưng... vô nghĩa. Câu đố này vừa lầy nhẹ, vừa triết lý nhẹ, vừa khiến người xem bật cười kiểu: "Ủa, thành ngữ gì đây ta?", nhưng càng nhìn lại càng thấy hợp lý.

Chuẩn bị tinh thần đi nha, vì đáp án nhiều khi rất xịn mà cũng rất đời!

>> Đáp án

Mộc Trà