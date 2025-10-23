Người IQ cao biết ngay thành ngữ này, còn bạn?

Thành ngữ nghĩa là làm hỏng việc vì không quyết đoán, cứ nghe theo ý kiến của người khác.

Nhìn qua tưởng mấy anh đang bàn chuyện gỗ, nhưng không đâu đây là một bí ẩn dân gian được mã hóa bằng tranh!

Một người đang chăm chỉ chặt cây, còn ba anh đứng bên chỉ trỏ, vừa cười vừa hỏi: "Thế này đúng không?". Khung cảnh tưởng bình thường, nhưng nếu tinh mắt chút, bạn sẽ nhận ra một thành ngữ cực "chất" đang ẩn sau từng chi tiết. Đây không phải bài kiểm tra IQ, mà là bài test độ "lanh" và hiểu biết văn hóa Việt của bạn đó nha!

Đoán đúng thì xin chúc mừng - bạn chính là "cao nhân dân gian" giữa đời thường. Còn nếu chưa ra, thì đừng lo, vì bức hình này đã từng khiến hàng ngàn cư dân mạng "xoắn não". Một chút gợi ý nè: câu này nói về người không giỏi nhưng lại thích chỉ đạo người khác.

Nào, thử đoán xem - đây là câu thành ngữ nào nhỉ? Chắc hẳn bạn sẽ bật cười khi biết đáp án đó!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà