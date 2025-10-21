Người đẹp bên ngọn đèn gợi nhớ đến câu thành ngữ nào?

Thành ngữ phê phán những kẻ dễ thay lòng đổi dạ, phụ tình phụ nghĩa, vì có cái mới mà bỏ đi người đã từng dốc sức giúp đỡ mình.

Ánh trăng tròn vành vạnh trên cao, cô gái dịu dàng trong tà áo lam, bên cạnh là chiếc đèn dầu phủ bụi và mạng nhện - nhìn qua tưởng ảnh bìa MV nào, nhưng thật ra là một câu thành ngữ siêu nổi tiếng đang ẩn nấp đâu đó!

Khung cảnh yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo khiến người xem phải căng mắt suy luận: "Ủa, đây là cảnh buồn, hay câu đố khó vậy trời?' Cô gái thì như đang suy tư chuyện đời, còn chiếc đèn kia nhìn mà thấy... cần thay bóng gấp.

Ai mà đoán đúng chắc chắn thuộc hội "IQ cao nhưng vẫn chill" - vì bức hình này không chỉ là đố, mà còn là một bài test độ tinh tế và óc quan sát cực đỉnh.

Nào, thử đoán xem giữa ánh trăng và ngọn đèn, thành ngữ nào đang được gợi mở đây?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà