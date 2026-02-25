Một chiếc lá, một con sâu là thành ngữ gì đây?

Thành ngữ chỉ hành động soi mói, tìm kiếm tỉ mỉ lỗi lầm, khuyết điểm của người khác một cách quá đáng, thường mang nghĩa tiêu cực.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một khoảnh khắc rất "nông dân chăm chỉ" – tay nhẹ nhàng vạch lá, bắt sâu để bảo vệ cây xanh. Con sâu bé xíu mà nhìn thôi đã thấy "có vấn đề" rồi nha. Cảnh tượng này quen thuộc đến mức ai từng trồng cây chắc cũng từng trải qua.

Nhưng mà khoan, bức ảnh này không đơn giản chỉ là chuyện làm vườn đâu. Ẩn sau hành động bắt sâu này là một thông điệp nghe quen tai lắm. Kiểu như nói về việc xử lý những thứ "gây hại" trước khi nó lan rộng. Hoặc đôi khi là cách con người ta đối phó với những tình huống không mấy dễ chịu.

Nhìn thì đơn giản, nhưng ý nghĩa lại "thâm" phết đó nha! Đúng chuẩn một pha đố chữ nhẹ nhàng mà vẫn khiến não phải xoay vài vòng. Bạn thử đoán xem, thành ngữ nào đang "ẩn mình" sau chiếc lá và chú sâu kia?

>> Đáp án

Mộc Trà