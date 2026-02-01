Mâm cơm này nói về câu tục ngữ gì?

Câu tục ngữ là kinh nghiệm ăn uống của nhân dân ta từ xưa, đến nay, kinh nghiệm này vẫn còn được dân ta lưu giữ.

Nhìn bức ảnh này là bao tử rung chuông liền, nhưng khoan ăn đã, vì đây là một câu đố tục ngữ chính hiệu. Một con gà luộc vàng ươm nằm ngay ngắn trên đĩa, bên cạnh là bát cơm trắng cùng món mặn ăn kèm nhìn rất "đưa cơm". Muối, tiêu, chanh đủ cả, đúng chuẩn mâm cơm truyền thống của người Việt.

Thoạt nhìn thì tưởng chỉ là cảnh sinh hoạt đời thường, nhưng càng ngắm càng thấy có gì đó... ẩn ý. Từ cách bày biện đến từng món ăn đều không hề ngẫu nhiên, mà đang ghép thành một thông điệp quen tai từ ông bà ta ngày xưa. Bức ảnh vừa gợi cảm giác ấm cúng, vừa khiến người xem phải động não suy nghĩ.

Đây không chỉ là chuyện ăn uống, mà là một câu tục ngữ nói về cách nhìn nhận, đánh giá và lựa chọn trong cuộc sống. Giờ thì câu hỏi đặt ra là: bạn có đoán được câu tục ngữ này không? Gợi ý nhẹ: đừng chỉ nhìn bên ngoài, vì cái "ngon" chưa chắc đã nằm ở chỗ dễ thấy đâu nha.

>> Đáp án

Mộc Trà