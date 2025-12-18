Mâm cơm gia đình gợi ý câu thành ngữ ẩn nào?

Thành ngữ chỉ sự hạnh phúc của gia đình, ấm no, vợ chồng tâm đầu ý hợp, vui sống bên nhau.

Nhìn bức ảnh này thôi là đã thấy mùi... cơm nhà thơm phức lan ra tận màn hình. Một gia đình quây quần bên mâm cơm, người lớn trẻ nhỏ cười nói rôm rả, đũa gắp không ngừng, đúng kiểu hạnh phúc rất đời, rất Việt Nam. Đặc biệt, mấy chiếc bát với chữ "Ngon" và "Ngọt" nổi bật như đang thì thầm điều gì đó quen quen.

Không drama, không cao trào, chỉ là khoảnh khắc giản dị nhưng lại khiến người xem bất giác mỉm cười. Bữa cơm này không chỉ có đồ ăn ngon, mà còn đầy ắp sự ấm áp, hòa thuận và yêu thương. Nhìn cách cả nhà trò chuyện vui vẻ, tự nhiên thấy lòng nhẹ hẳn đi một nhịp.

Đây chính là kiểu câu đố thành ngữ nhìn thì tưởng dễ, mà nghĩ kỹ lại thấy "à ha" rất thú vị. Gợi ý nhỏ xíu thôi: thành ngữ này liên quan đến lời nói, cách cư xử và cái "vị" rất dễ làm người khác... xuôi lòng. Bạn đã đoán ra chưa? Nhìn lại bức ảnh thêm lần nữa, câu trả lời đang nằm ngay trên mâm cơm đó.

Mộc Trà