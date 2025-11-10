IQ cao mới đoán ra thành ngữ này

Thành ngữ chỉ mối quan hệ công bằng, có qua có lại, không ai bị thua thiệt giữa hai hay nhiều người.

Ông bà ta vẫn nói "ăn được ngủ được là tiên", mà nhìn tấm hình này là thấy tiên thật! Một bên là ông cụ nâng chén rượu, bên kia là bà cụ mỉm cười hiền hậu, còn ở giữa là tô canh thơm phức, nghi ngút khói, trông mà muốn "xắn đũa" ngay lập tức.

Nhưng khoan đã, đây không chỉ là cảnh bữa cơm sum vầy đâu nhé, trong đó có ẩn giấu một câu thành ngữ cực kỳ quen tai mà ai từng nghe cũng phải gật gù "Ờ ha, đúng là ông bà ta nói chẳng sai câu nào!".

Chút gợi ý nhỏ: thành ngữ này nói về sự hòa hợp, đồng điệu và tương xứng tuyệt vời như ông bà trong hình kia vậy, vừa có rượu ngon, vừa có món ăn hợp vị, lại còn nụ cười đằm thắm.

Còn bạn, nhìn bức tranh này, bạn "ngửi" ra câu thành ngữ nào chưa?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà