Hành động này gắn với câu thành ngữ Việt Nam nào?

Thành ngữ nghĩa là tăng thêm, kích thích lòng căm giận, mâu thuẫn hay chí khí, sức mạnh giữa nhiều bên.

Một bức ảnh "nóng bỏng tay" đúng nghĩa đen! Khi mọi thứ đang cháy rừng rực, anh chàng trong ảnh lại hồn nhiên cầm can dầu bước tới... và nở một nụ cười tự tin như thể đang làm việc tốt vậy. Thay vì cứu hỏa, ảnh lại "giúp lửa thêm cháy", khiến ai nhìn cũng phải phì cười vì độ "có tâm" của anh ta.

Câu đố lần này không chỉ thử khả năng quan sát, mà còn kiểm tra độ "nhạy bén với drama" của bạn – vì đây là tình huống cực kỳ quen thuộc trong đời sống hiện đại! Ai mà chẳng từng gặp một người như thế này trong cuộc họp, group chat, hay... bữa cơm gia đình cơ chứ!

Hãy nhìn kỹ từng chi tiết trong ảnh – từ can dầu đỏ rực cho đến ánh mắt tự tin của anh chàng – bạn có đoán ra thành ngữ quen thuộc ẩn sau chưa? Một câu nói dân gian mà nghe xong ai cũng phải gật gù vì... quá đúng với thực tế luôn! Nào, thử xem bạn có "bắt chữ" nhanh hơn tốc độ cháy của ngọn lửa này không nhé!

Qua trò chơi này, người xem không chỉ rèn khả năng quan sát, suy luận mà còn có dịp ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ giàu hình ảnh trong kho tàng tiếng Việt. Đây cũng là cách thú vị để gắn kết văn hóa truyền thống với các hình thức giải trí hiện đại, giúp việc học trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn.

Mộc Trà