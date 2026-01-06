Đoán được thành ngữ này bạn xứng đáng 10 điểm

Thành ngữ chỉ những người không biết gì thường khoe khoang, những người hiểu biết thường im lặng.

Chào mừng các "thánh soi" và những tâm hồn yêu thích sự hài hước đến với buổi tập gym đặc biệt nhất hôm nay! Nhìn anh chàng lực lưỡng trong hình, chắc hẳn ai cũng nghĩ anh ấy đang biểu diễn âm nhạc trên... những chiếc thùng nhựa xanh. Một bên là chiếc thùng ghi chữ "rỗng" kêu vang dội "BOOM BOOM" như sấm đánh bên tai. Trong khi đó, chiếc thùng ghi chữ "đặc" dù bị gõ mạnh đến mấy cũng chỉ im lặng và bắn chút nước ra ngoài.

Hình ảnh đối lập này chính là một lời gợi ý cực kỳ "chất" cho một câu thành ngữ dân gian vô cùng quen thuộc về sự khiêm tốn và hiểu biết. Phải chăng cái gì càng trống rỗng bên trong thì lại càng thích gây tiếng vang lớn bên ngoài? Đây là một bài tập thư giãn nhẹ nhàng giúp bạn vừa vận dụng trí não, vừa mỉm cười trước sự sáng tạo của người vẽ. Đừng để vẻ ngoài đầy cơ bắp của nhân vật làm bạn xao nhãng khỏi thông điệp ẩn sau âm thanh kia nhé! Liệu bạn có thể "bắt" được câu thành ngữ này chỉ trong vòng một nốt nhạc không? Hãy cùng chia sẻ đáp án để xem ai là người có "nội công" tiếng Việt thâm hậu nhất nào! Chúc bạn có những giây phút giải đố thật sảng khoái và tràn đầy niềm vui!

Mộc Trà