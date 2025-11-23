Đố bạn giải mã thành ngữ trong bữa tiệc này

Thành ngữ chỉ những người có chức có quyền, ở địa vị cao, thống trị, áp bức người có địa vị thấp hơn.

Bức hình này nhìn qua tưởng cảnh cung đình bình yên, nhưng thật ra là một pha hack não nhẹ từ đội "Đuổi hình bắt chữ" đây. Giữa mâm cao cỗ đầy, ông quan ngồi nghiêm túc như đang xét duyệt... chất lượng món ăn, còn bốn cô nương thì kính cẩn đến mức làm người xem cũng muốn ngồi thẳng lưng theo.

Cả khung cảnh sang chảnh, tinh tế, từng chi tiết đều như đang gợi ý một câu thành ngữ quen thuộc lắm luôn. Nhưng khoan, đừng để vẻ đẹp cổ trang đánh lạc hướng - lời giải nằm ngay trước mắt, chỉ chờ bạn bật mode "thám tử cung đình" thôi. Nhìn kỹ mâm cơm, nhìn kỹ cách mọi người quỳ gối, rồi thử xem trí nhớ thành ngữ ngày xưa của bạn có còn hoạt động tốt không.

Câu đố này đang làm nhiều người bật cười vì sự oái oăm của nó. Nhìn đơn giản vậy thôi mà đoán mới thật sự là thử thách. Bạn đoán được chưa? Hãy thử vận động mọi giác quan, kích hoạt óc suy luận và cùng hòa vào không khí giải trí đầy tiếng cười này! Ai biết đâu, bạn lại là người phá đảo câu đố nhanh nhất!

Mộc Trà