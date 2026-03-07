Đố bạn đoán được cây tục ngữ này trong 5 giây

Nhiều người vừa nhìn qua đã có thể dễ dàng đưa ra đáp án chính xác cho thử thách về câu tục ngữ kỳ này, còn bạn mất bao lâu?

Nhìn qua thì tưởng ảnh "nàng thơ uống nước giữa thiên nhiên" chill chill, nhưng zoom nhẹ cái là thấy có gì đó sai sai. Bức ảnh này đúng là một cú chơi chữ cực khéo, nhìn đơn giản mà gài hint rất sâu. Ai nhanh trí sẽ bật ra đáp án trong tích tắc, còn ai chậm nhịp thì cứ ngồi "ngẫm nước" thêm tí cũng không muộn.

Đây không chỉ là câu đố vui mà còn là bài test độ liên tưởng - nơi não trái bảo "đang uống nước", não phải lại bảo "có dòng suối kìa!". Càng nghĩ càng thấy hợp lý một cách... vô lý. Một chút hài hước, một chút "hack não", đủ để khiến ngày của bạn nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nào, thử đoán xem câu tục ngữ nào đang "ẩn mình" trong bức ảnh này nhé!

>> Đáp án

Mộc Trà