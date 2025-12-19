Đố bạn đoán được câu thành ngữ bí hiểm này

Thành ngữ chỉ mức thu nhập ít ỏi, eo hẹp, không dư dả gì... ngoài ra còn chỉ lối làm ăn kém cỏi, không nhìn xa trông rộng, bủn xỉn.

Bức ảnh này nhìn qua là thấy ngay tinh thần "tiết kiệm là quốc sách". Một bàn tay nhẹ nhàng nhặt từng đồng xu, bên dưới là dòng chữ "cọc cọc cọc" nghe thôi đã thấy... chậm mà chắc. Không phải tiền tỷ, không phải vali tiền đô, chỉ là vài đồng lẻ nhưng lại được nâng niu cẩn thận.

Câu đố ở đây không nói về giàu nhanh, mà nói về cách người ta gom góp từ những điều nhỏ nhất. Nhặt từng đồng, tích từng chút, tưởng chậm mà hóa ra rất bền. Nhìn thì giản dị, nhưng ai từng trải rồi mới hiểu giá trị của việc không coi thường "tiền lẻ".

Bức hình này chính là lời nhắc vui vui: của cải không tự nhiên mà đầy, nó đến từ sự cần mẫn mỗi ngày. Bạn thử đoán xem, thành ngữ nào trong tiếng Việt nói đúng tinh thần gom từng chút một để nên chuyện lớn này nhé.

>>Xem đáp án

Mộc Trà