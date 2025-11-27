Đố bạn đoán đúng thành ngữ Việt Nam này?

Thành ngữ nghĩa là chua ngoa, ương bướng, không chịu thua kém hay lép vế ai.

Bức ảnh hôm nay đúng kiểu khiến ai xem cũng phải "đứng hình mất 5 giây". Một bạn nữ đang cau mày suy nghĩ, kiểu như não đang chạy 300% công suất chỉ để hiểu coi chú cá kia đang làm cái gì. Trong khi đó, chú cá Betta thì điềm nhiên... cày ruộng như thể đó là nghề tổ truyền. Từ cái dáng cày đến gương mặt tỉnh bơ, trông chú ta còn nghiêm túc hơn cả nông dân chính hiệu.

Người xem chỉ biết thốt lên: "Ủa? Cá mà làm nông là sao trời?". Nhưng đúng là "đuổi hình bắt chữ", càng vô lý càng dễ ra đáp án. Cú twist nằm ở chỗ: hành động này gợi nhớ một câu thành ngữ siêu quen mà ai cũng từng nghe qua. Chỉ cần nhìn kỹ một chút, tưởng tượng thêm chút muối tiêu là bạn sẽ bật ra đáp án ngay. Thử đoán xem: cá làm ruộng... thì đang gợi ý điều gì nhỉ? Vừa vui, vừa xoắn não nhẹ - hợp cho một buổi chiều cần tấu hài tinh thần. Ready chưa? Bắt đầu đoán nào!

Câu đố này đang làm nhiều người bật cười vì sự oái oăm của nó. Nhìn đơn giản vậy thôi mà đoán mới thật sự là thử thách.

Bạn đoán được chưa? Hãy thử vận động mọi giác quan, kích hoạt óc suy luận và cùng hòa vào không khí giải trí đầy tiếng cười này! Ai biết đâu, bạn lại là người phá đảo câu đố nhanh nhất!

>> Xem đáp án

Mộc Trà