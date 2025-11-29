Đố bạn biết đây là từ gì?

Gợi ý bắt đầu bằng chữ B - nghe tưởng dễ mà đoán hoài không ra là chuyện thường.

Nhìn ảnh này là biết hôm nay là một ngày... rất áp lực với con cáo rồi đó. Con vật đang gõ máy tính xem tin tức như thể deadline dí sát gáy. Nhưng khoan, đây không phải cáo bình thường mà là "cáo tri thức", vibe y như phóng viên kỳ cựu của tòa soạn vậy.

Bức ảnh vừa cute vừa buồn cười: ai mà nghĩ có ngày chúng ta thấy một chú cáo làm... nghề báo chứ. Nhìn thoáng qua thì chill, nhưng nhìn kỹ thì câu đố đuổi hình bắt chữ đang "giăng bẫy" bạn đó nha.

Đa số ai nhìn vào cũng sẽ bật mode suy luận: "Cáo + Báo chí = ???". Chỉ những bộ não sáng loáng hoặc dân chơi hệ IQ dồi dào mới đoán trúng trong một nốt nhạc.

Rồi, mời bạn bật công tắc liên tưởng, vận nội công đuổi hình, và thử xem mình có đoán được câu 5 chữ ẩn sau bức tranh đáng yêu này không!

>> Xem đáp án

Mộc Trà