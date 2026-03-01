Đố bạn 5 giây đoán được đây là câu tục ngữ gì?

Câu tục ngữ khẳng định giá trị vô cùng quý báu của đất đai, ví von mỗi tấc đất nhỏ bé có giá trị cao như vàng, bạc.

Nhìn qua thì tưởng bài kiểm tra toán hình học, nhưng zoom kỹ lại mới thấy "mùi tiền" nồng nặc. Một bên là thước kẻ đo đạc chuẩn chỉnh, bên kia là thỏi vàng sáng chói – combo này chắc chắn không phải ngẫu nhiên đâu nha! Bức ảnh như đang thì thầm một câu tục ngữ cực quen, nhưng để bật ra ngay thì... không phải ai cũng làm được. Có người nhìn 3 giây là "à ha!", có người ngồi 3 phút vẫn thấy... chỉ là thước với vàng thôi. Điểm thú vị là hình càng đơn giản thì đáp án lại càng "thấm". Đây đúng kiểu câu đố nhẹ nhàng mà cuốn, vừa giải trí vừa thử độ tinh ý của bạn.

Thử tưởng tượng xem: đo đạc + giá trị = điều gì trong cuộc sống? Nghe có vẻ hơi "triết lý nhẹ" rồi đó! Nhưng yên tâm, không phải dạng hack não căng thẳng đâu, chỉ cần một chút liên tưởng là ra ngay. Gợi ý nhỏ: câu tục ngữ này nói về giá trị và cách nhìn nhận trong đời sống.

Nào, thử đoán xem bạn thuộc team "nhìn phát biết liền" hay team "đọc gợi ý vẫn chưa ra"!

>> Đáp án

Mộc Trà