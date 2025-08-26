Đây là thành ngữ chỉ những người thích khoe sự yếu kém của mình

Thành ngữ ý chỉ việc chúng ta tự bộc lộ những nhược điểm, điều xấu xa, yếu kém của bản thân cho người khác biết.

Bức ảnh ghi lại một khoảnh khắc rất đời thường: một người đàn ông đang đứng quay lưng lại và từ từ kéo áo của mình lên. Hành động "vạch áo" này được thực hiện ngay trước mặt một người khác, người đang trong tư thế "xem lưng" của anh ta. Mọi chi tiết trong ảnh đều được sắp đặt để mô tả một cách chính xác và theo đúng nghĩa đen từng từ một trong đáp án. Không có chi tiết ẩn dụ hay phức tạp nào, hình ảnh gợi ý chính là câu trả lời.

Từ hành động này, chúng ta có thể dễ dàng đoán ra câu thành ngữ quen thuộc nào đang được nhắc đến không? Câu thành ngữ này mang ý nghĩa phê phán hành động dại dột, tự phơi bày những điểm yếu, những chuyện không hay hoặc bí mật của cá nhân, gia đình mình cho người ngoài biết. Việc làm này không những không giải quyết được vấn đề mà còn có thể tạo cơ hội cho người khác chê cười, dèm pha hoặc lợi dụng để làm hại. Đây là một màn diễn giải thành ngữ bằng hình ảnh vô cùng thông minh và hiệu quả.

Mộc Trà