Đây là câu tục ngữ Việt Nam quen thuộc nào?

Câu tục ngữ ám chỉ đến việc hưởng lộc và nhận tiền của ai thì phải làm việc cho người đó.

Bức tranh đuổi hình bắt chữ lần này đưa chúng ta về khung cảnh cung đình xưa với một mỹ nhân đang múa trước nhà vua. Điều thú vị nằm ở chi tiết bong bóng suy nghĩ bên trên, khi nàng vừa uyển chuyển múa hát nhưng lại tưởng tượng đến... bát cơm ngon lành.

Nếu ghép hai yếu tố lại: "múa" và "ăn" chúng ta sẽ nhanh chóng liên tưởng đến tục ngữ quen thuộc "Múa may để được miếng ăn". Đây là câu tục ngữ ví von những người vì miếng cơm manh áo mà phải phô diễn tài năng, thậm chí đôi khi phải chiều theo người khác để tồn tại.

Hình ảnh mỹ nhân trong tranh đại diện cho sự khéo léo, tài năng; trong khi bát cơm chính là biểu tượng cho nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Cả hai kết hợp tạo nên thông điệp giản dị nhưng sâu sắc về mối quan hệ giữa lao động và cái ăn.

Điều hay ở thử thách này là nó khiến người xem không chỉ rèn luyện khả năng quan sát, liên tưởng mà còn thêm một lần nhớ lại vốn thành ngữ, tục ngữ phong phú của cha ông.

Vậy bạn mất bao lâu để đoán ra đáp án? Thuộc team "1 giây chốt kèo" hay team "căng não suy nghĩ cả phút"?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà