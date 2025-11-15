Đây là câu thành ngữ Việt Nam 'nhức não' nào?

Thành ngữ có hàm ý nói về những cái xa vời và không thực tế, bạn đã đoán ra được nó chưa.

Nếu bạn là fan của những câu đố hình ảnh siêu hài hước thì chắc chắn bức tranh này sẽ khiến bạn vừa cười vừa... bóp trán suy nghĩ. Nhìn qua thì chỉ thấy bóng chim vờn vờn ở góc, một chú cá vàng tươi rói nằm giữa khung hình, và một bó tăm tre nhỏ xíu treo lơ lửng phía trên. Nhưng khi ghép tất cả lại thành một câu thành ngữ quen thuộc thì... ối giời ơi, khó hơn tưởng!

Chú cá nhìn rất hiền nhưng biết đâu lại mang "ẩn ý sâu xa"? Còn bó tăm tưởng chừng vô hại, nhưng biết đâu là chìa khóa mở ra đáp án? Cộng thêm cái bóng chim bí ẩn như muốn nhắc nhở bạn rằng: "Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài!"

Câu đố này đang làm nhiều người bật cười vì sự oái oăm của nó. Nhìn đơn giản vậy thôi mà đoán mới thật sự là thử thách.

Bạn đoán được chưa? Hãy thử vận động mọi giác quan, kích hoạt óc suy luận và cùng hòa vào không khí giải trí đầy tiếng cười này! Ai biết đâu, bạn lại là người phá đảo câu đố nhanh nhất!

Mộc Trà