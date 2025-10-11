Đây là thành ngữ Việt Nam chỉ số phận người phụ nữ

Thành ngữ chỉ sự vất vả, gian truân, trắc trở của thân phận con người, đặc biệt là số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

Bức ảnh tưởng chừng chỉ là con tàu ngộ nghĩnh đang lướt sóng giữa đại dương, nhưng thực ra lại ẩn chứa một câu thành ngữ cực kỳ quen mặt! Con tàu thì hùng hổ ra khơi, khói bốc nghi ngút, nước bắn tung tóe – nhìn tưởng "đại nghiệp" sắp thành, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra... con số "3" và "7" kia không hề vô nghĩa.

Nghe tới đây chắc bạn cũng đoán ra một chút rồi đúng không? Vâng, đó là câu thành ngữ nói về sự thiếu ổn định, nay thế này mai thế khác, kiểu "hôm nay ra khơi, mai đã muốn quay về bờ"! Đố bạn, con tàu "3 - 7" này đang ngụ ý cho câu gì nào?

Gợi ý: Thành ngữ này miêu tả những người hoặc việc không bền bỉ, thiếu kiên định, lúc hăng lúc nguội như... lò than gặp mưa.

Đáp án là gì ta? Nhanh nhanh comment kẻo sóng "ba bảy" cuốn trôi mất gợi ý nha!

Qua trò chơi này, người xem không chỉ rèn khả năng quan sát, suy luận mà còn có dịp ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ giàu hình ảnh trong kho tàng tiếng Việt. Đây cũng là cách thú vị để gắn kết văn hóa truyền thống với các hình thức giải trí hiện đại, giúp việc học trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn.

