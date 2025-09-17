Đây là câu thành ngữ nào thể hiện về cảm xúc?

Thành ngữ nghĩa là dễ xúc động, ủy mị, buồn bã, dễ tổn thương.

Bạn đã sẵn sàng cho một câu đố thú vị để "đánh thức" khả năng liên tưởng và óc quan sát của mình chưa? Trong bức ảnh trên, chúng ta bắt gặp một chiếc bánh tráng quen thuộc, nhưng điều khiến nó trở nên đặc biệt là... nét mặt buồn rầu, mếu máo, rơi nước mắt được vẽ trên đó. Một chiếc bánh tráng nhưng lại "có hồn" đến thế!

Hãy quan sát kỹ nhé - một chiếc bánh tráng và gương mặt buồn thảm. Đáp án là một thành ngữ rất quen thuộc, thường dùng để miêu tả tâm trạng hết sức đau khổ, tủi thân hoặc bị tổn thương đến mức mặt mày rũ rượi.

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà