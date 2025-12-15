Của cải bay đi gợi ý thành ngữ gì?

Thành ngữ đề cao tính mạng, sức khỏe của con người; mất của cải, tiền bạc có thể kiếm lại được, còn mất tính mạng, sức khỏe thì không thể.

Nhìn bức ảnh này, cảm giác đầu tiên chắc là... hơi quen quen, nhất là với những ai từng trải qua cảnh "tiền không cánh mà bay". Trên cao, hàng loạt đồ xa xỉ như xe sang, túi xách, giày đẹp, trang sức lấp lánh thi nhau mọc cánh bay đi, để lại bên dưới một cô gái đứng lặng người, ánh mắt dõi theo mà lòng nặng trĩu.

Dòng suy nghĩ "Tạm biệt của cải nhé!' nghe vừa buồn cười vừa... đau ví một cách rất đời. Bức hình không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy cả một câu chuyện quen thuộc của cuộc sống hiện đại: kiếm tiền đã khó, giữ tiền còn khó hơn.

Đây chính là kiểu đố thành ngữ khiến người xem vừa cười khẽ, vừa gật gù: "À, cái này mình gặp rồi!". Không cần kiến thức cao siêu, chỉ cần chút liên tưởng, chút trải nghiệm và một tí duyên ngôn ngữ là ra đáp án.

Bạn đã đoán được thành ngữ ẩn sau khung hình này chưa? Gợi ý nhẹ: liên quan đến tiền bạc, của cải và... sự ra đi rất nhanh. Nhìn thêm lần nữa đi, biết đâu câu trả lời "rụng" ra nhanh hơn bạn nghĩ.

>> Đáp án

Mộc Trà