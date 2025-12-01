Cô gái xinh đẹp liên quan đến câu thành ngữ nào?

Thành ngữ chỉ những người có vẻ bề ngoài xinh đẹp, lý tưởng, lộng lẫy, kiêu sa.

Dưới hình bắt chữ mà nhìn vô là thấy "điểm nhan sắc +100" liền đó nha! Bức ảnh này chơi lớn khi đưa hẳn một cô gái xinh đẹp cùng hình ảnh nàng tiên lấp lánh đứng phía sau, như kiểu nói thẳng luôn: đẹp theo kiểu thần tiên giáng trần chứ không phải dạng vừa. Ai mà đoán được thành ngữ chắc chắn EQ + IQ đều sáng choang.

Nhìn kỹ chút nữa là tự nhiên não bật lên hàng loạt cụm từ liên quan đến đẹp – đẹp kiểu "tiên", đẹp kiểu "ảo", đẹp kiểu "gây lú". Đố vui nhưng nhìn mê quá quên luôn mình đang phải giải đố mới đau. Nhưng chill nha, đây là dạng câu đố chỉ cần nhìn vui là đã thắng 50% rồi. Còn 50% còn lại... tùy bạn đấy, chiến thôi!

Câu đố này đang làm nhiều người bật cười vì sự oái oăm của nó. Nhìn đơn giản vậy thôi mà đoán mới thật sự là thử thách.

Bạn đoán được chưa? Hãy thử vận động mọi giác quan, kích hoạt óc suy luận và cùng hòa vào không khí giải trí đầy tiếng cười này! Ai biết đâu, bạn lại là người phá đảo câu đố nhanh nhất!

>> Xem đáp án

Mộc Trà