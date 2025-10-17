Nhiều người không biết đây là thành ngữ nào, còn bạn?

Thành ngữ nghĩa là sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời, trong xã hội.

Nhìn qua tưởng chỉ là bức ảnh cô gái xinh tươi bên giỏ dâu chín mọng, nào ngờ lại ẩn chứa một câu thành ngữ cực quen tai mà ai cũng từng nghe! Ánh nắng vàng, bãi cát trắng, biển xanh mướt mắt nhưng quan trọng nhất là... cái "ẩn ý" nằm ngay mũi tên đỏ kìa!

Câu đố tưởng dễ mà dễ không tưởng, tưởng khó mà lại... khiến dân mạng "xoắn não" cả buổi. Liệu đây có phải là "Dâu bể đổi thay", hay là "Biển dâu ngút ngàn"? Hay còn câu nào sâu cay hơn thế?

Hãy bật ngay radar suy luận, vận dụng trí tưởng tượng vô cực của bạn để giải mã bức ảnh này xem sao nhé! Một chút tinh mắt, một chút logic và một tách cà phê là bạn đã đủ sức chinh phục thử thách thành ngữ "nhìn hình đoán chữ" này rồi đó.

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà