Chú gà và các cô gái liên quan đến thành ngữ nào?

Thành ngữ nghĩa là có tính hay đưa chuyện, nói hết chuyện người này sang chuyện người khác, nói ở chỗ này đến chỗ khác.

Ba cô gái xinh xắn đang chăm chú như họp bàn chuyện hệ trọng, trong khi "nhân vật chính" lại là... một chú gà đang đứng trên mâm đồ ăn cực chill như chủ tiệc. Cảnh tượng này đúng kiểu: người thì nghiêm túc, gà thì tỉnh bơ, còn khán giả thì cười xỉu vì không biết đây là bữa ăn, buổi hội ý hay game show "gà nói gì?". Bức ảnh giống như một ẩn số siêu vui - ai tinh mắt, nhanh trí mới đoán ra thành ngữ ẩn sau đó.

Nhìn kỹ một chút, liên tưởng nhẹ nhàng, thêm chút tưởng tượng là có đáp án liền. Vừa xem vừa đoán, vừa cười vừa suy nghĩ - đúng chuẩn thử thách giải trí nhưng vẫn kích thích não hoạt động. Đặc biệt, câu đố này còn giúp bạn kiểm tra khả năng liên tưởng "không phải dạng vừa đâu".



Nếu đoán đúng, auto thấy mình thông minh hơn vài level. Còn nếu sai... thôi cũng không sao, ít nhất bạn đã có màn "xả stress" cực đã. Còn bây giờ, thử trả lời xem: thành ngữ nào đang được "úp mở' trong bức ảnh này nè?

Mộc Trà