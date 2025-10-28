Chỉ người tinh tế mới giải được câu đố thành ngữ này

Thành ngữ chỉ sự bội bạc, vô ơn, chỉ biết hưởng thụ mà không nhớ tới người đã mang lại cho mình thành quả.

Một buổi trưa thanh bình bên dòng sông quê, chú nông dân thong thả nướng cá, thảnh thơi như chẳng vướng bận điều gì trên đời. Nhưng đằng sau vẻ bình yên ấy lại là một câu đố "khó nhằn" khiến bao người gãi đầu cười ngượng! Bạn thấy cái lờ (bẫy cá) bên cạnh chú không? Ừ, chính nó là đầu mối cho câu thành ngữ dân gian cực quen thuộc! Cá thì đã bắt được, cơm thì đang ăn ngon lành - chỉ còn thiếu bạn đoán đúng câu nói thôi là trọn vẹn luôn!

Câu thành ngữ này nói về một tình huống khi ta đạt được mục tiêu rồi thì... bỏ qua công cụ, nghe quen không nè? Bức hình nhỏ mà ý nghĩa to, vừa vui, vừa giúp ta nhớ lại tinh hoa ngôn ngữ Việt Nam. Vừa nhìn hình, vừa cười, vừa rèn trí thông minh - combo giải trí nhẹ đầu mà vẫn "chất" như bát mắm tôm quê! Liệu bạn có đủ tinh tế để hiểu ẩn ý dân gian gửi gắm trong khung hình này?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà