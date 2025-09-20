Câu tục ngữ nói về những con người may mắn này là gì?

Thành ngữ chỉ những người không có tài năng, không làm được gì nhưng lại nhận được sự may mắn một cách ngẫu nhiên, hiếm có.

Bức ảnh trong trò chơi "Đuổi hình bắt chữ" này khá thú vị và gợi mở nhiều suy nghĩ. Hình ảnh một con ruồi to rõ nét đang bay phía trước, phía sau là miệng há rộng của một con thú dữ với hàm răng sắc nhọn, tạo cảm giác căng thẳng và nguy hiểm. Từ sự kết hợp giữa "ruồi" và "miệng thú dữ", ta có thể liên tưởng ngay đến câu thành ngữ quen thuộc trong tiếng Việt.

Qua trò chơi này, người xem không chỉ rèn khả năng quan sát, suy luận mà còn có dịp ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ giàu hình ảnh trong kho tàng tiếng Việt. Đây cũng là cách thú vị để gắn kết văn hóa truyền thống với các hình thức giải trí hiện đại, giúp việc học trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn.

Mộc Trà