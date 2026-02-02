Câu tục ngữ không phải ai cũng biết này là gì?

Câu tục ngữ khuyên răn con người không nên ăn uống gấp gáp, nên từ tốn và cẩn thận, tránh hậu quả khôn lường.

Thoạt nhìn bức ảnh, ai cũng nghĩ đơn giản là một bữa ăn quê mộc mạc, nhưng nhìn kỹ mới thấy... có mùi "đố não". Một ông lão ngồi trước đĩa cá đã được gỡ gần hết xương, bên cạnh là hũ đường đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt thì đầy suy tư như đang cân đo đong đếm điều gì đó. Trên đầu còn có lời nhắc nhở rất từ tốn: "Phải ăn từ từ, không được vội", nghe mà thấy áp lực ngang deadline cuối tháng.

Bức ảnh tưởng hiền lành mà lại giấu cả một câu tục ngữ quen tai, quen miệng từ thời ông bà ta. Cá thì phải ăn cẩn thận, đường thì không thể nếm bừa, mọi thứ đều cần sự chậm rãi và tính toán. Càng nhìn lâu càng thấy câu đố này không chỉ thử trí nhớ, mà còn thử độ tinh ý của người xem.

Giờ câu hỏi là: bạn có đoán ra đây là tục ngữ nào không? Gợi ý nhẹ: đừng vội vàng quá, vì vội là... dễ sai lắm đó.

>> Đáp án

Mộc Trà