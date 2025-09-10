Câu thành ngữ Việt Nam nào nhắc về sức mạnh và chiến lược?

Thành ngữ ám chỉ những người chỉ có sức mạnh, làm việc gì cũng chỉ cậy vào sức lực chứ không có trí tuệ, mưu trí, chiến lược nào.

Bức ảnh trong trò chơi "Đuổi hình bắt chữ" lần này mang đậm màu sắc lịch sử, gợi mở trí tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước mắt ta là hai vị tướng mặc giáp trụ, uy phong lẫm liệt, đứng hiên ngang trong doanh trại. Ở giữa là hình ảnh một mưu sĩ, biểu tượng của trí tuệ, sách lược nhưng lại bị gạch chéo đỏ, như muốn nhấn mạnh đến việc "không cần quân sư".

Bức ảnh vừa mang tính gợi hình, vừa khơi dậy suy ngẫm: sức mạnh thể chất có thể làm nên thế áp đảo, nhưng trí tuệ mới là chìa khóa dẫn đến thắng lợi lâu dài.

Trò chơi này không chỉ giải trí mà còn là lời nhắc về sự cân bằng: muốn đi xa, cần kết hợp cả trí và lực. Vậy theo bạn, nếu chỉ có tướng mà không cần mưu sĩ, liệu chiến thắng có thật sự bền vững?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà