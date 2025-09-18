Câu thành ngữ nói về trận chiến vẻ vang này là gì?

Thành ngữ nói về những người luôn luôn chiến thắng, thành công vang dội, đánh đâu thắng đó, không có đối thủ xứng tầm.

Bức ảnh trong trò chơi "Đuổi hình bắt chữ" này khiến người xem ngay lập tức liên tưởng đến khí thế hào hùng của dân tộc thời xưa. Ở cả hai hình, nổi bật là hình ảnh voi chiến oai vệ cùng đoàn quân rợp cờ xí, tái hiện không khí trận mạc với hào khí ngút trời.

Điểm nhấn trong bức hình chính là con số 100 được đặt ở vị trí nổi bật, khi kết hợp số 100 cùng cảnh tượng đoàn kết, đồng lòng, ta dễ dàng nhận ra thông điệp mà bức ảnh muốn gửi gắm.

Thành ngữ này không chỉ nói về sức mạnh quân sự trong chiến trận mà còn khẳng định giá trị tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của tập thể. Dù trong quá khứ chống giặc ngoại xâm hay trong cuộc sống hiện đại, bài học ấy vẫn luôn còn nguyên giá trị. Qua trò chơi "Đuổi hình bắt chữ", người xem vừa được thử thách trí tuệ, vừa có dịp ôn lại truyền thống hào hùng và tinh thần đoàn kết bất diệt của cha ông ta.

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà