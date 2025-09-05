Câu thành ngữ nói về thân phận người phụ nữ là gì?

Thành ngữ chỉ thân phận người phụ nữ trôi nổi, phụ thuộc vào số mệnh.

Trong ảnh một cô gái mặc áo dài trắng thướt tha, nở nụ cười tươi tắn bên hồ sen, đưa tay như đang "thả hoa vào nước". Ngay lập tức, dân mạng được phen xôn xao: đây là cảnh thơ mộng hay là... câu đố hóc búa?

Mũi tên đỏ chỉ thẳng vào bông hoa, gợi ý cho người chơi rằng: trong bức hình này ẩn giấu một thành ngữ quen thuộc. Thế nhưng, việc đoán ra câu trả lời lại chẳng dễ chút nào. Người thì bảo "hoa thơm bướm lượn", kẻ lại chắc nịch "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

Không khí vừa suy luận, vừa cười nghiêng ngả khiến bức ảnh càng trở nên thú vị. Dù đáp án là gì, điều rõ ràng là người xem đã có một tràng cười vui vẻ, vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa được thử thách trí tuệ.

Một trò chơi nhỏ thôi, nhưng lại giúp xua tan mệt mỏi, khiến cuộc sống thường ngày thêm phần dí dỏm, hồn nhiên.

Mộc Trà