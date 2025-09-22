Câu thành ngữ nào nói về người mạnh mẽ, tiên phong đi đầu?

Thành ngữ chỉ những người gánh vác vị trí đi đầu, tiên phong, hứng chịu mọi khó khăn, hiểm nguy.

Một chiếc thuyền bé xíu, giữa sóng gió bão bùng, vậy mà vẫn hiên ngang chèo lái, mặt không hề run rẩy, thậm chí còn toát lên phong thái đầy bản lĩnh. Thử thách hôm nay chính là: nhìn tranh – đoán thành ngữ.

Hình ảnh người phụ nữ đội nón lá, chèo thuyền giữa biển khơi cuồng nộ, sóng to gió lớn vần vũ, hẳn không chỉ để "đi câu cá" mà ẩn giấu cả một ý nghĩa sâu xa. Thành ngữ Việt Nam luôn giàu hình ảnh, và bức tranh này đang gửi gắm một câu quen thuộc, nói về ý chí, sự kiên cường, và khả năng vượt qua khó khăn.

Đố bạn, đây là thành ngữ nào? Đoán đúng thì chứng tỏ bạn không chỉ tinh mắt mà còn có "kho tàng văn học dân gian" trong đầu. Còn nếu chưa nghĩ ra thì đừng lo, lát nữa có đáp án, nhưng mà hé lộ trước là nó liên quan đến chuyện chèo chống, vượt qua sóng gió đó nha. Ai nhanh trí, thử comment câu trả lời ngay nào!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà