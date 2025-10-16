Câu thành ngữ nào nói về chiến lược của các tướng sĩ?

Thành ngữ thể hiện ý thức cẩn thận, kiên nhẫn và hành động có chiến lược để quan sát, tránh rủi ro trong một tình huống nhất định.

Một cảnh tượng hoành tráng như phim điện ảnh: tướng quân nghiêm nghị ra lệnh cho quân lính nhanh chóng mai phục. Nhưng khoan đã, đây không phải phim cổ trang đâu nhé, mà là một câu thành ngữ Việt Nam cực kỳ quen thuộc đang "ẩn thân" trong bức ảnh này!

Nhìn kỹ nét mặt vị tướng, dáng chỉ huy và đội quân sau lưng, bạn có đoán ra không? Câu thành ngữ này nói về tinh thần dũng cảm, đoàn kết và khí phách anh hùng - nghe thôi đã thấy "ngầu như tướng quân"!

Thử xem bạn có nhanh trí đoán đúng không vì đôi khi, một câu thành ngữ thôi mà gói gọn cả tinh thần dân tộc!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà