Thành ngữ nào miêu tả sự nhàn rỗi 'ngồi không mà hưởng'?

Thành ngữ phê phán những người lười biếng, không chịu lao động, chỉ chờ ăn sẵn bằng cách cầu may.

Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc chỉ cần ngồi một chỗ mà mọi thứ ngon lành lại tự tìm đến. Và bức ảnh này chính là minh chứng sống động nhất: anh chàng chẳng cần leo trèo, chẳng cần động tay, chỉ việc há miệng chờ sung rơi xuống.

Đây là một trong những câu thành ngữ quen thuộc của người Việt, gói gọn cả sự "an nhàn bất động" trong mấy chữ ngắn gọn. Ai tinh mắt nhìn tranh chắc chắn sẽ bật cười và đoán ra ngay.

Câu đố không chỉ vui, mà còn nhắc ta về thói quen trông chờ may mắn thay vì chủ động nỗ lực. Nhưng mà nói thật, nếu sung rơi đúng lúc thì... ai mà chẳng thích?

Vừa giải trí, vừa "đánh thức" kho tàng ngôn ngữ dân gian - đảm bảo xem xong ai cũng gật gù: "À, thì ra là vậy!".

Vậy theo bạn, câu thành ngữ trong tranh là gì?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà