Câu thành ngữ nào liên quan đến con gà và cái ổ?

Thành ngữ châm biếm những kẻ không chịu tự thân làm việc, mà chỉ biết ăn sẵn, chực chờ người khác mang lại những điều tốt đẹp cho mình.

Buổi sáng yên bình trong chuồng gà, ánh nắng len qua khe cửa, và chị gà trông có vẻ rất nghiêm túc với nhiệm vụ... "tạo ra bữa sáng tương lai"! Một bàn tay con người đang nắn nót làm ổ, chị gà thì đứng kế bên giám sát như sếp kiểm tra nhân viên mới. Nhìn hình tưởng chuyện thường ngày ở chuồng gà, nhưng không đâu dân gian tinh tế lắm, họ gửi vào đây một câu thành ngữ cực kì thấm thía!

Câu nói này ám chỉ chuyện người khác làm hết, mình chỉ "vào hưởng sẵn", quen không? Đúng rồi đó, chính là "Ngồi mát ăn bát vàng" phiên bản... "Gà vào ổ sẵn"!

Bức ảnh vừa đáng yêu, vừa là "cú tát nhẹ" cho ai chỉ thích hưởng thụ mà không chịu động tay. Vừa xem vừa cười, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy... đúng phết! Thành ngữ Việt Nam đúng là đỉnh cao của sự quan sát và mặn mà của dân gian.

Thôi thì đoán nhanh kẻo trứng nguội nha, chứ "gà nhà" mà giận là khỏi đẻ luôn đó! Câu đố nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn - bạn đã "nở" ra đáp án chưa nào?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà