Câu thành ngữ nào chỉ tốc độ đua giữa người và mũi tên?

Thành ngữ nghĩa là chạy nhanh, lao nhanh như mũi tên bắn ra từ cung nỏ.

Trong bức tranh này, ta thấy một anh chàng lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, đang lao đi như gió giữa rừng xanh. Điều bất thường là... trên lưng anh ta không phải ba lô, không phải áo giáp, mà lại là một... mũi tên cắm thẳng! Vậy mà mặt anh vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây chắc chắn không phải cảnh phim hành động mà là một câu thành ngữ quen thuộc được "minh họa sống động".

Hình ảnh này vừa ngầu, vừa buồn cười, lại cực kỳ gợi mở trí tưởng tượng. Bạn thử nghĩ xem: mũi tên bay nhanh bao nhiêu, mà giờ con người lại còn chạy nhanh hơn cả mũi tên, thì thành ngữ gì đang được ám chỉ đây? Thử thách này vừa test độ tinh mắt vừa kiểm tra vốn thành ngữ dân gian của bạn. Đố bạn 10 giây nghĩ ra ngay đáp án, hay phải "ngồi ngẫm" cả buổi? Ai đoán đúng thì chắc chắn là cao thủ "đuổi hình bắt chữ"!

Bạn có đoán được thành ngữ này không?

Qua trò chơi này, người xem không chỉ rèn khả năng quan sát, suy luận mà còn có dịp ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ giàu hình ảnh trong kho tàng tiếng Việt. Đây cũng là cách thú vị để gắn kết văn hóa truyền thống với các hình thức giải trí hiện đại, giúp việc học trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn.

Mộc Trà