Câu thành ngữ khóc than về số phận này là gì?

Thành ngữ khuyên con người nên biết chịu đựng, cố gắng phấn đấu để có được thành công, cuộc sống tốt đẹp hơn thay vì than thở, làm khổ mình.

Bức ảnh đưa chúng ta vào một không gian đậm chất xưa, nơi một cô gái trẻ đang ngồi trầm tư, buồn bã. Dòng chữ "Phận làm con gái chưa một lần yêu ai" đã là một gợi ý không thể rõ ràng hơn cho một từ khóa quan trọng trong đáp án. Tuy nhiên, sự thú vị của câu đố nằm ở các chi tiết được sắp đặt xung quanh cô.

Bên cạnh cô là một chú khỉ và mũi tên còn nhấn mạnh vào phần "thân" của chú khỉ. Cùng lúc đó, chiếc bếp lò bên cạnh cũng đang cháy rực những viên "than" hồng. Khi chúng ta khéo léo lắp ghép tất cả những hình ảnh mang tính biểu tượng này lại ta sẽ có ngay đáp án. Bạn có đoán ra được đây là thành ngữ nào chưa?

Mộc Trà