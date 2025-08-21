Câu thành ngữ khó nhằn này là gì?

Thành ngữ nghĩa là khó khăn, thử thách lớn phải trải qua trên con đường sự nghiệp.

Trong bức tranh này, ta thấy một khung cảnh đầy hỗn loạn: mưa to, sấm sét, cây cối bật gốc, biển báo nghiêng ngả và giấy tờ số 3 bay tứ tung trong cơn gió dữ. Nhìn vào, ta dễ dàng liên tưởng ngay đến hình ảnh thiên nhiên nổi giận. Những con số "3" xuất hiện rải rác chính là gợi ý đáng để quan tâm, giúp ta ghép thành câu thành ngữ quen thuộc.

Thành ngữ này không chỉ dùng trong văn chương mà còn xuất hiện nhiều trong đời sống hằng ngày. Nó nhắc nhở rằng con người có thể trải qua những khó khăn, nhưng từ đó càng thêm vững vàng, trưởng thành. Đây chính là điểm thú vị khi học và chơi cùng những câu đố hình ảnh như thế này. Vừa rèn luyện trí tuệ, vừa giải trí, lại giúp ta ghi nhớ các câu thành ngữ một cách sinh động.

