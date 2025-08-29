Câu thành ngữ chỉ sự chờ đợi ngốc nghếch này là gì?

Thành ngữ nghĩa là ngốc nghếch chờ đợi, cầu may trong vô ích.

Bức ảnh bạn thấy không chỉ là một hình vẽ đơn thuần, mà là một bài toán logic đầy hấp dẫn. Nhiệm vụ của bạn là giải mã bức hình để tìm ra thành ngữ đúng. Hình ảnh một người đàn ông đang ôm gốc cây ngủ, một cây rìu và một cái nón lá ở gần đó, và một chú thỏ trắng đang chạy.

Hãy nhìn kỹ các chi tiết: chú thỏ, người đàn ông đang ngủ, và cả bối cảnh xung quanh. Mỗi chi tiết đều là một gợi ý quan trọng. Câu đố này đòi hỏi sự tinh tế trong quan sát và khả năng liên kết hình ảnh với ý nghĩa sâu xa của thành ngữ.

Bạn đã có câu trả lời chưa? Hãy chia sẻ suy luận của bạn và cùng nhau khám phá những đáp án thú vị!

>> Xem đáp án

Mộc Trà