Cặp đôi khí phách này gợi bạn nhớ đến thành ngữ nào?

Thành ngữ ám chỉ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhiều người trong cùng một cộng đồng, nhằm hướng tới một mục đích chung.

Đố bạn chỉ cần nhìn vào bức ảnh này thôi, bạn có đoán ra thành ngữ ẩn chứa bên trong không nào? Một cặp đôi anh hùng oai phong giữa chiến trường, kiếm và cung sáng rực, chim ưng tung cánh giữa trời, nghe thôi đã thấy mùi chiến công và tình đồng đội rồi đó!

Đây không chỉ là chuyện của sức mạnh hay lòng dũng cảm, mà còn là sự phối hợp ăn ý "hiếm có khó tìm" đúng kiểu người tung, kẻ hứng, hiểu nhau từng ánh mắt. Câu thành ngữ này vừa gợi khí phách giang hồ, vừa thể hiện tinh thần đồng hành vượt khó. Nhưng cẩn thận nha, có khi nhìn kỹ lại... lại thấy ẩn giấu chút "tình cảm mờ mờ" giữa hai nhân vật chính đó chứ!

Liệu bạn có đủ "IQ vô cực" để đoán ra 4 chữ vàng của câu thành ngữ này không? Bật mí nhẹ: nó nói về sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người cùng chung mục tiêu. Giờ thì, mời bạn "vận nội công", căng não nhẹ nhàng, và đoán xem câu thành ngữ trong ảnh là gì nào!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà