'Cao thủ IQ' nhìn ra thành ngữ này trong 5 giây

Thành ngữ nhắc nhở chúng ta cần cất trữ đồ ăn cẩn thận trước những vật nuôi trong nhà.

Trong ảnh gợi ý, một bên là boss chó ngồi nghiêm chỉnh như học sinh giỏi, bên kia là boss mèo bình thản kiểu "thịt cá là của ta", còn trên đầu thì... nguyên con gà quay đang lơ lửng như muốn khiêu khích cả hai! Cảnh tượng y như một buổi "thi nhẫn nại" giữa hai chiến thần ăn vụng trong giới thú cưng.

Đây chính là kiểu đánh đố khiến mình vừa nhìn vừa cười, vừa tò mò xem ẩn sau đó là câu thành ngữ quen thuộc nào. Đồ ăn thì đầy, hai boss thì ngước nhìn, lòng thì rung rinh nhưng vẫn cố giữ hình tượng.

Câu đố này đang làm nhiều người bật cười vì sự oái oăm của nó. Nhìn đơn giản vậy thôi mà đoán mới thật sự là thử thách.

Bạn đoán được chưa? Hãy thử vận động mọi giác quan, kích hoạt óc suy luận và cùng hòa vào không khí giải trí đầy tiếng cười này! Ai biết đâu, bạn lại là người phá đảo câu đố nhanh nhất!

Mộc Trà