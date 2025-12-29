Bạn có đoán ra câu thành ngữ chỉ trong 10 giây không?

Thành ngữ nghĩa là người tập trung rất đông, thành đám hay đoàn.

Nhìn cái hình là thấy... "đời không như mơ, nhưng đông như mơ" liền. Phía trước là biển người đông nghịt, chen chúc như đang chờ sale 90%. Phía dưới thì một dàn kiến nối đuôi nhau siêu trật tự, đi làm việc mà còn chuyên nghiệp hơn nhiều người chúng ta luôn đó. Và giữa đám đông "nhỏ mà có võ" ấy, có một chú kiến được khoanh tròn kiểu nhân vật chính bước ra ánh sáng, spotlight chiếu thẳng.

Nhìn tổng thể, tự nhiên thấy cuộc đời có hai trạng thái: hoặc là người trong biển người, hoặc là kiến trong... biển kiến. Nhưng mà thôi, bình tĩnh, đừng để vẻ ngoài đánh lừa, vì đây là một câu thành ngữ rất quen mà ai cũng từng nghe.

Cứ từ từ nhìn kỹ, suy luận nhẹ nhàng, đừng stress, vì đây là mini game giải trí cho não đỡ ngủ đông thôi mà. Biết đâu bạn là "trùm chơi đoán thành ngữ", nhìn phát đoán trúng ngay thì đúng là đỉnh cao. Còn nếu đoán sai thì cũng vui, vì ít ra mình được cười một cái cho đời bớt căng. Rồi, mời bạn thử tài xem câu thành ngữ nào đang ẩn nấp trong bức ảnh thú vị này nha!

>> Xem đáp án

Mộc Trà