Ảnh người đẹp cầu nguyện cho bạn đoán được thành ngữ nào?

Thành ngữ chỉ về việc khi ta ước mong điều gì thì ngay sau đó, điều ta đang ước trở thành hiện thực.

Nhìn bức ảnh này mà ai chẳng thấy... mùi tiền lan tỏa trong không khí! Một cô gái xinh xắn, ăn vận chỉnh tề, đang thành tâm khấn vái - mà không phải khấn bình thường đâu nha, khấn tới mức vàng bạc rơi xuống bàn luôn! Nến đỏ lung linh, nhang khói nghi ngút, nhưng điều khiến ai cũng chú ý lại là đống kim nguyên bảo tuôn ra như thác lũ.

Câu hỏi đặt ra: đây là phép màu, hiệu ứng đặc biệt, hay là một thành ngữ dân gian cực quen thuộc mà ai cũng từng nghe qua?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Vậy bạn đoán xem, bức hình này đang ẩn chứa thành ngữ nào? Hãy comment ngay trước khi vàng... rơi hết nha!

>> Xem đáp án

Mộc Trà